Отец пострадавшего при пожаре на ледоколе "Виктор Черномырдин" попросил помощи главы СК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел личный прием граждан в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург. Одним из пришедших на прием стал отец пострадавшего во время пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин".

Пожар на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин", произошел в ноябре 2018 года. В результате инцидента пострадали два человека.

"В ходе беседы с председателем СК России о своей проблеме рассказал священнослужитель - отец работника, пострадавшего при пожаре на ледоколе "Виктор Черномырдин". В результате происшествия его сын получил термический ожог пламенем I-III степени. У заявителя возник ряд вопросов, касающихся возмещения имущественного и морального ущерба, причиненного преступлением. Также мужчина обратился с просьбой к главе ведомства о содействии в прохождении реабилитации сына в Санкт-Петербурге, а не в Рязани, где он проживает", - говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ.

Отмечается, что по поручению главы Следственного комитета сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России продолжат оказывать всестороннюю помощь пострадавшему.

Ледокол проекта 22600 мощностью 25 МВт "Виктор Черномырдин" строится по заказу ФГУП "Росморпорт" с декабря 2012 года. Он должен стать самым мощным в мире неатомным ледоколом и работать на Северном морском пути. Судно планировалось сдать в конце 2015 года, однако из-за изменения проекта сроки сдвинулись. "Виктор Черномырдин" должен выйти на испытания в 2019 году.