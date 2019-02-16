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Эксперт отверг версию шведских исследователей о гибели группы Дятлова

В случае, если бы группа столкнулась с бурей, у ее членов было бы время одеться, обуться, закрыть палатку и сидеть там же, но не выбегать, отметил заслуженный спасатель России Валерий Кудинов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Участники группы Дятлова, погибшие на севере Свердловской области в районе горы Отортен в 1959 году, могли бы спастись, если бы увидели приближение бури. Такое мнение выразил в субботу ТАСС бывший начальник Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, заслуженный спасатель России Валерий Кудинов, отвечая на вопрос о том, могла ли бы буря стать причиной трагедии.

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Ранее "Газета.ру" со ссылкой на шведское издание Aftonbladet сообщила об экспедиции двух шведских исследователей, которые побывали на перевале Дятлова и предположили, что погибшие туристы оказались в эпицентре "необычайно сильной бури" и испугались, что их палатку сдует.

"Даже сильная буря не может возникнуть моментально. Если бы это была буря, у них было бы время одеться, обуться, закрыть палатку и сидеть там же, но не выбегать. От ветра не убегают, от ветра прячутся", - сказал Кудинов, неоднократно проходивший перевал Дятлова.

Он добавил, что опытные туристы знают, что на этом склоне можно спать с двух сторон. "С одной стороны, прикрывает лес, с другой стороны - гора. Если с одной стороны дует ветер, то люди спят с другой стороны. И нет смысла резать палатку изнутри и бежать, не одевшись", - пояснил Кудинов.

Ранее сообщалось, что 1 февраля генеральная прокуратура объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова. Приоритетными версиями гибели туристов считают ураган, лавину или сход снежных плит.

О группе Дятлова

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять туристов - лыжников турклуба Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) из Свердловска - пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

В результате поисков были найдены тела туристов. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей манси, ссора между туристами.

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