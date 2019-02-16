Концессионное соглашение о строительстве Камчатской краевой больницы могут подписать в мае

ТАСС, 16 февраля. Концессионное соглашение о строительстве Камчатской краевой больницы может быть заключено в апреле или мае. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава региона Владимир Илюхин.

Ранее на пресс-конференции в ТАСС министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов сообщил, что строительство нового комплекса краевой больницы в Петропавловске-Камчатском будет завершено за счет средств концессии и регионального бюджета. Ранее на строительство комплекса было выделено более 4 млрд рублей из федерального бюджета. Средства регион получит в рамках единой субсидии на реализацию комплексного плана его социально-экономического развития. Общая стоимость проекта - около 13 млрд рублей.

"У нас сейчас объявлен конкурс, мы хотим этот объект строить по концессионному соглашению. Сейчас идет отбор участников и, я думаю, если все нормально сложится, где-то в апреле, может, в мае мы подпишем концессионное соглашение с победителем этого конкурса. И дальше будем строить эту больницу по концессии, такого еще никто не делал", - сообщил Илюхин.

Он уточнил, что сейчас в конкурсе участвуют три компании.

Ранее сообщалось, что правительство Камчатского края на Восточном экономическом форуме в 2016 году подписало меморандум с Республикой Корея о строительстве комплекса Камчатской краевой больницы. Сейчас строительство идет за счет средств краевого бюджета. В перспективе больничный комплекс будет состоять из диагностического центра и нескольких лечебных корпусов на 400 койко-мест.