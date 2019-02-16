ВОЗ высказалась за предоставление беженцам возможности покинуть лагерь "Эр-Рукбан"

ЖЕНЕВА, 16 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Беженцы, желающие покинуть лагерь "Эр-Рукбан" в Сирии, должны получить такую возможность. Об этом заявил в субботу официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

По просьбе ТАСС он прокомментировал поступившее из Москвы сообщение об открытии 19 февраля гуманитарных коридоров для безопасного выхода из лагеря. "Людям, находящимся внутри лагеря, должно быть позволено покинуть его и безопасно вернуться в свои дома, если они пожелают это сделать", - сказал Язаревич.

Он подчеркнул, что ВОЗ "призывает к обеспечению беспрепятственного доступа" в лагерь "Эр-Рукбан", чтобы была возможность "непрерывно осуществлять поставки в сфере здравоохранения и оказывать поддержку медицинской эвакуации критически больных пациентов".

Два гуманитарных коридора для выхода беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" в Сирии откроются утром 19 февраля. Москва и Дамаск призвали структуры ООН и общество Сирийского Арабского Красного Полумесяца к непосредственному участию в данной гуманитарной операции, а американских партнеров - к проявлению доброй воли в интересах страдающего населения Сирии.

"Эр-Рукбан" расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится база американских военных. Боевики оппозиционных группировок блокируют периметр в зоне безопасности. По данным ВОЗ, в "Эр-Рукбане" сейчас находятся около 40 тысяч человек, в основном женщины и дети, несколько обитателей лагеря умерли из-за тяжелых условий.