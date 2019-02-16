Участники российских студотрядов отмечают 60-летие движения

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Участники российских студенческих отрядов (РСО) 17 февраля отметят 60-летие движения, организуя встречи с его ветеранами и главами регионов РФ, а также устраивая концерты, выставки и флешмобы. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды".

"В этом году празднование приурочено к 60-летию движения студенческих отрядов и 15-летию со дня их возрождения. Во всех регионах пройдут торжественные мероприятия, в которых примут участие 240 тыс. студентов. Планируется провести около 50 встреч с главами субъектов и представителями органов власти, 40 различных флешмобов, на городских площадках будет организовано порядка 50 выставочных пространств, более сотни массовых мероприятий и добровольческих акций, пройдут встречи с ветеранами движения студенческих отрядов", - сообщили в пресс-службе.

В Москве 19 февраля представители студенческих отрядов встретятся с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. На встрече они обсудят основные мероприятия юбилейного года и подпишут соглашение о партнерстве на этот год. Также глава корпорации проведет прямое включение и поздравит студентов, которые работают на объектах "Росатома" в Ленинградской и Челябинской областях.

"Московские студенческие отряды в День РСО на торжественном концерте подведут итоги всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО". Также в рамках круглого стола бойцы студенческих отрядов, представители Центрального штаба РСО и партнеры организации обсудят план мероприятий на Всероссийском слете студенческих отрядов, который в этом году будет проходить в столице России", - рассказали в пресс-службе.

В Вологде 17 февраля состоится слет студотрядов Вологодчины, в рамках которого пройдет вечер песни и торжественное подведение итогов. В Брянске будет организована праздничная встреча друзей "Отрядная гонка".

В этот день в Башкирии состоится региональный конкурс агитационных бригад. В Челябинске 16 коллективов студотрядов из Челябинской, Томской и Самарской областей соберутся в Южно-Уральском государственном университете на финале XII фестиваля танцев.

Поздравления от губернаторов

В центре Омска студенты организуют танцевальный флешмоб, в котором будут участвовать 800 представителей движения, они выстроятся в цифры 60 и 15 и поздравят всех с праздником. В Ростовской области пройдет выставка достижений, после которой состоится вручение переходящего знамени губернатора области лучшему студенческому отряду.

В Архангельской области 18 февраля пройдет организационное собрание по всероссийскому медицинскому форуму "Моя профессия - мое будущее", участие в нем примут чиновники и студенты. В Калининграде для студотрядов будет организован торжественный прием у губернатора области Антона Алиханова.

В Алтайском крае с активом краевого студенческого отряда "Алтай" встретится губернатор Виктор Томенко, а 20 февраля состоится торжественное закрытие Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО".

День Российских студенческих отрядов

День Российских студенческих отрядов ежегодно отмечается 17 февраля, он учрежден в соответствии с указом президента РФ от 21 февраля 2015 года. В России движение зародилось в 1959 году. Через школу студотрядов прошли более 19 млн человек.