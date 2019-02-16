СПЧ обеспокоен решением властей Санкт-Петербурга не согласовывать митинг памяти Немцова

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выразил обеспокоенность в связи с отказом администрации Санкт-Петербурга в согласовании проведения шествия и митинга в память о политике Борисе Немцове. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета в субботу.

"В СПЧ обеспокоены отказом мэрии в согласовании траурного митинга. Мы неоднократно подчеркивали, в том числе в докладах на имя главы государства, что лучший способ борьбы с несанкционированными публичными акциями - это их согласование. В прошлом году об этом шла речь и в Санкт-Петербурге в ходе выездного заседания Совета. Тогда временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил нас, что в самое ближайшее время будут изменены городские правила проведения митингов и демонстраций, чтобы петербуржцы могли без всяких проблем реализовывать свое конституционное право на свободу собраний", - приводятся в сообщении слова Федотова.

"Я знаю [врио губернатора Санкт-Петербурга] Александра Беглова как человека слова. И это дает мне основания надеяться, что вопрос о согласовании митинга памяти Бориса Немцова будет урегулирован в духе компромисса с организаторами мероприятия", - отметил он.

На странице мероприятия в социальной сети "ВКонтакте" 15 февраля было опубликовано сообщение, что администрация Петербурга не согласовала ни один из трех маршрутов шествия, предложенных в заявке. Депутат городского заксобрания и один из организаторов акции Борис Вишневский написал на своей странице в Facebook, что власти предложили альтернативное место для проведения шествия и митинга.

Ранее московская мэрия согласовала проведение 24 февраля мероприятия под названием "Марш памяти Бориса Немцова" по заявленному маршруту (от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова), максимальное количество участников - до 30 тыс. человек.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.