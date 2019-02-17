В КНДР отметили 77-ю годовщину со дня рождения Ким Чен Ира

ПХЕНЬЯН, 17 февраля. /ТАСС/. Праздничные мероприятия по случаю одного из главных национальных праздников КНДР, Дня сияющей звезды, в честь 77-й годовщины со дня рождения бывшего лидера страны Ким Чен Ира завершились концертом ансамбля Мансудэ для высшего руководства народной республики. Об этом в воскресенье сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что на музыкальном представлении в пхеньянском Большом театре присутствовал председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) Ким Ён Нам, а также руководители министерств, ведомств, и члены ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). Как подчеркивает агентство, "артисты исполнили музыкальные композиции, воспевающие революционные подвиги Ким Чен Ира".

В День сияющей звезды, отмечавшийся в субботу, во всех городах КНДР состоялись массовые церемонии возложения цветов, на площадях были устроены танцы и народные гулянья. В Пхеньяне центром торжеств стал холм Мансудэ, где установлены гигантские бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В течение дня там возложили цветы десятки тысяч пхеньянцев, а также жители других городов, которых свозили на автобусах.

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын почтил память своего отца, посетив рано утром в субботу Кымсусанский дворец Солнца. Как отмечает ЦТАК, "в зале бессмертия, где товарищ Ким Чен Ир находится в прижизненном облике, лидер КНДР с чувством глубокого уважения поклонился великому полководцу, который до последнего времени своей революционной жизни отдавал все свои силы для процветания родины и счастья народа".

Ким Чен Ир ушел из жизни 17 декабря 2011 года в результате сердечного приступа во время очередной инспекционной поездки по стране в вагоне своего спецпоезда. В настоящее время прозрачный саркофаг с забальзамированным телом высшего руководителя установлен в Кымсусанском мемориальном комплексе.

В одном из залов дворца также выставлены его многочисленные награды, в том числе четыре ордена Ким Ир Сена, 39 орденов и 150 медалей зарубежных стран. Ким Чен Ир - четырежды герой КНДР. Посмертно ему было присвоено высшее в стране воинское звание генералиссимуса.