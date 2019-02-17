Путин поздравил с Днем российских студенческих отрядов участников движения

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравление участникам российских студенческих отрядов, которые 17 февраля отмечают 60-летний юбилей движения. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"За прошедшее время многие поколения юношей и девушек внесли большой, значимый вклад в социально-экономическое развитие нашей страны", - отметил Путин и добавил, что они участвовали в строительстве дорог, городов и поселков, а также поднимали целину и выполняли производственные задачи на промышленных предприятиях.

"Важно, что эти замечательные традиции продолжаются, и сегодня для энергичных, неравнодушных представителей молодежи открываются новые горизонты для приложения их сил и талантов", - говорится в телеграмме. По словам российского лидера, "главное - работать добросовестно, с полной самоотдачей, ставить перед собой высокие цели, ценить дружбу и верить в товарищей".

День Российских студенческих отрядов ежегодно отмечается 17 февраля, он учрежден в соответствии с указом президента РФ от 21 февраля 2015 года. В России движение зародилось в 1959 году. Через школу студотрядов прошли более 19 млн человек.