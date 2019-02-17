Иностранные журналисты в КНДР посетили фестиваль цветов имени Ким Чен Ира

ПХЕНЬЯН, 17 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Иностранные журналисты в КНДР, в том числе корреспондент ТАСС, посетили в воскресенье фестиваль цветов кимченирия, особого сорта бегонии, названного так в честь бывшего лидера народной республики Ким Чен Ира. Цветочная выставка в Пхеньяне приурочена к одному из главных национальных праздников страны - Дню сияющей звезды, как здесь называют годовщину со дня рождения отца нынешнего руководителя КНДР.

На входе в трехэтажный павильон, построенный в Пхеньяне специально для подобных цветочных фестивалей, размещены портреты в полный рост Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, обрамленные несколькими тысячами живых цветов, изображающих красное знамя с эмблемой Трудовой партии Кореи (ТПК). Подпись под композицией, составленная также из цветов, гласит: "Солнце чучхе вечный вождь". По данным организаторов, всего на выставке представлено более 80 тематических стендов министерств и ведомств республики, для украшения которых было использовано более 30 тыс. цветков кимченирия.

Данное растение выращивается в особых оранжереях с таким расчетом, чтобы бутон распустился именно к празднику. Помимо кимченирии, выращенной профессионалами, на выставке представлены тысячи цветков, которые жители народной республики самостоятельно вырастили у себя дома. Этим делом в КНДР увлечены многие, в том числе военнослужащие, трудящиеся различных профессий и школьники.

Также посетители могут увидеть цветы, доставленные в Пхеньян от корейских соотечественников, проживающих за рубежом. Отдельная композиция оформлена из цветов, предоставленных иностранными дипломатическими миссиями в КНДР. Как рассказала корреспонденту ТАСС экскурсовод фестиваля Чхве Чжин Ок, "десять цветков кимченирия передал посол России Александр Мацегора, которые он лично вырастил в своей пхеньянской резиденции в знак особого уважения к товарищу Ким Чен Иру".

История цветка с именем вождя

Особый сорт бегонии с огромным ярко-красным цветком вывел японский садовник Мотодэру Камо в 1988 году. По словам Чхве Чжин Ок, ботаник из Японии приехал в КНДР в 60-е годы прошлого века, потому что был увлечен идеологией чучхе. В Пхеньяне Мотодэру Камо показали цветок кимирсения, названный в честь основателя народной республики Ким Ир Сена. Японец спросил, есть ли подобное растение с именем Ким Чен Ира, и, получив отрицательный ответ, решил создать свой уникальный сорт растения.

"Японский ботаник поднялся на священную для всех корейцев гору Пэктусан и наблюдал там рассвет, чтобы выбрать цветовую гамму цветка, который он планировал создать, - рассказала корр. ТАСС экскурсовод фестиваля. - Именно поэтому кимченирия получилась ярко-красного цвета, как восходящее утреннее солнце". На воплощение этого замысла у Мотодэру Камо ушло более 20 лет. В 1988 году ко дню рождения Ким Чен Ира японский ботаник подарил КНДР свой цветок, назвав его в честь великого полководца.

Как отметила Чхве Чжин Ок, "Камо передал цветок, у которого диаметр соцветия был 18 см, в последующие годы специалисты КНДР продолжили селекционные работы, и в настоящее время самые крупные цветки этого растения превышают в диаметре 30 см". С 1997 года, когда Ким Чен Ир уже занимал пост руководителя страны, проведение выставки цветов кимченирия стало важным государственным событием, которое посещают представители высшего руководства народной республики, а также дипломаты и главы иностранных представительств в КНДР. Нынешний фестиваль кимченирии уже 23-й по счету.

Символ стойкости великого полководца

На фестивале цветов кимченирия очень многолюдно, так как посмотреть экспозицию приходят целыми воинскими подразделениями, трудовыми коллективами, родители приводят с собой детей. Длинная вереница автобусов постоянно находится на парковке у павильона, так как организованные группы предприятий и ведомств приезжают из других городов республики в Пхеньян специально на выставку. По оценкам организаторов, ежедневно экспозицию посещают более 60 тыс. человек.

Люди с интересом рассматривают цветочные композиции, фотографируются на их фоне, а также задают вопросы специальным экскурсоводам - девушкам в ярких национальных костюмах, которые работают у каждого выставочного стенда.

"Цветок кимченирия имеет для корейцев большое символическое значение, - рассказала корреспонденту ТАСС экскурсовод фестиваля. - Бутон цветка наклонен немного вниз, как будто он склонил голову - это товарищ Ким Чен Ир как солнце освещает наше будущее". По словам Чхве Чжин Ок, "листья кимченирии имеют форму сердца, потому что народ страны глубоко уважает и почитает Ким Чен Ира, при этом листья и бутон держатся на высоком и прочном стебле, что символизирует стойкость великого полководца".