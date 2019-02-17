В Госдуме назвали фейком новость о запрете продажи машин без места для парковки

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал "глупостью и фейком" информацию о том, что в нижней палате парламента готовится решение о запрете продажи машин гражданам РФ без наличия гаража или машиноместа для парковки.

"Поскольку, эта информация касается возможного решения одного из высших законодательных органов страны - Государственной Думы, то могу заявить, что это фейк, конечно. И даже нет смысла комментировать такие глупости", - сказал Лысаков ТАСС в воскресенье.

Он заверил, что в "Думе никто ничего подобного не готовит". "Кто-то что-то где-то сказал, кто-то что-то где-то услышал и понеслась. Это говорит об информационном голоде в нашей стране. Нет в Госдуме никаких подобных планов. Абсолютно", - заключил замглавы комитета.

В свою очередь глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев также назвал подобную информацию фейком. "Нет у нас законопроекта такого, и мы считаем, что запрета никакого не должно быть, это просто "фейк". Мы считаем, что граждане России, которые честно, добросовестно заработали деньги, имеют право на покупку автомобиля", - приводятся слова Москвичева на сайте нижней палаты в воскресенье. При этом глава комитета выразил полную уверенность, что "этого никогда не будет".

Ранее портал URA.RU сообщил о том, что в нижней палате якобы обсуждается законодательная инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.