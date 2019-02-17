Российские дипломаты и общественники почтили в Польше память генерала Черняховского

ПЕНЕНЖНО /Польша/, 17 февраля. /ТАСС/. Память советского генерала Ивана Черняховского (1906-1945) почтили в воскресенье в польском городе Пененжно. В церемонии возложения венков, приуроченной к 74-й годовщине со дня гибели военачальника, приняли участие представители российского дипломатического корпуса, делегация из Калининградской области, активисты польских ветеранских и общественных организаций.

Венки и цветы участники акции возложили там, где ранее местные власти разрушили установленный еще в 70-е годы прошлого века памятник Черняховскому. 17 сентября 2015 года был демонтирован главный элемент монумента - погрудный барельеф, а затем уничтожили и постамент, к которому он был прикреплен.

На протяжении нескольких лет место, где генерал получил смертельное ранение и впоследствии был создан мемориальный комплекс, было обнесен строительным забором, за которым оставались руины монумента. Сейчас же эта территория полностью расчищена.

"Я проехал 500 км, чтобы отдать дань памяти генералу Черняховскому. Мы обязаны чтить память красноармейцев. Мы им благодарны за то, что они отдали жизнь и здоровье за нашу свободу. Для меня честь быть здесь и участвовать в этих мероприятиях", - сказал в беседе с журналистами участник церемонии Веслав Файдек.

В завершении памятной церемонии ее участники отправились на военно-мемориальное кладбище в Пененжно, где похоронены павшие за освобождение этой земли солдаты Красной армии. У небольшого памятника там также ежегодно возлагаются цветы и зажигаются свечи.

Черняховский в 1943 году был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1944 году в возрасте 37 лет он стал самым молодым генералом армии. Черняховский командовал войсками 3-го Белорусского фронта, которые под его началом успешно участвовали в Белорусской, Вильнюсской, Каунасской, Мемельской, Гумбиннен-Гольдапской и Восточно-Прусской операциях. 18 февраля 1945 года он был тяжело ранен на окраине города Мельзак (ныне - Пененжно) в Восточной Пруссии и в тот же день умер.