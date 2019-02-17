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Проезд по Военно-Грузинской дороге открыли для легковых машин

Ранее из-за снегопада движение по трассе было закрыто

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 февраля. /ТАСС/. Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию с Грузией, в воскресенье открыта для всех видов транспорта, кроме большегрузного, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Военно-Грузинская дорога открыта с ограничениями для большегрузного автотранспорта", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада в Грузии с 11:45 мск в воскресенье было полностью запрещено движение автотранспорта по Военно-Грузинской дороге.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.

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