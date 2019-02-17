Орешкин заявил, что портрет Улюкаева может появиться в новом здании Минэкономразвития

"Пока еще не сделали, я думаю, он тоже был министром и здесь должен оказаться. И уже в новом здании должен оказаться его портрет", - сказал Орешкин. Он пояснил, что в министерстве есть традиция, согласно которой в его здании висят портреты всех предыдущих глав министерства и председателей госплана СССР.

15 декабря 2017 года суд в Москве приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении $2 млн в виде взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Сам Улюкаев в суде неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации. Он стал первым федеральным министром в России, задержанным при исполнении полномочий.