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Орешкин заявил, что портрет Улюкаева может появиться в новом здании Минэкономразвития

Глава ведомства отметил наличие традиции, согласно которой в здании министерства висят портреты всех предыдущих глав МЭР, а также председателей госплана СССР
Министр экономического развития Максим Орешкин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Министр экономического развития Максим Орешкин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. В здании Министерства экономического развития РФ может появиться портрет бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в воскресенье в интервью телеканалу "Россия-1".

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"Пока еще не сделали, я думаю, он тоже был министром и здесь должен оказаться. И уже в новом здании должен оказаться его портрет", - сказал Орешкин. Он пояснил, что в министерстве есть традиция, согласно которой в его здании висят портреты всех предыдущих глав министерства и председателей госплана СССР.

15 декабря 2017 года суд в Москве приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении $2 млн в виде взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Сам Улюкаев в суде неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации. Он стал первым федеральным министром в России, задержанным при исполнении полномочий.

Теги
Улюкаев, Алексей ВалентиновичРоссияСечин, Игорь ИвановичОрешкин, Максим Станиславович
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