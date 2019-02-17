Член ОНК Пятницкий подал к коллеге Меркачевой иск о защите чести на 500 тыс. рублей

"Подал в Никулинский суд Москвы исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также о возмещении морального вреда на сумму 500 тыс. рублей в связи с тем, что Меркачевой Евой и "Спорт-Экспресс интернет" были распространены в отношении моего доверителя Пятницкого Павла Игоревича не соответствующие действительности сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию", - сказал юрист.

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий заявил к своей коллеге - заместителю председателя ОНК Еве Меркачевой - гражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на 500 тыс. рублей. Как уточнил ТАСС адвокат истца Иван Тучков, правозащитник просит также привлечь в качестве соответчика интернет-сайт "Спорт-Экспресс", на котором был опубликован ставший предметом спора материал о готовящемся матче с футболистом Павлом Мамаевым в СИЗО.

В исковых требованиях истец просит суд обязать "Спорт-Экспресс" удалить размещенные на сайте сведения в отношении Пятницкого и опубликовать опровержение. Кроме того, истец просит взыскать с ответчиков 500 тыс. рублей в виде компенсации причиненного ему морального вреда, а также признать их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ ("Оскорбление"), и подвергнуть административному штрафу. Также Пятницкий просит взыскать с ответчиков сумму представительских расходов в размере 200 тыс. рублей.

В Никулинском суде уточнили ТАСС, что иск поступил, решается вопрос о его принятии к производству.

"Я думаю, этот иск связан с желанием Пятницкого получить хайп от темы, связанной с матчем в СИЗО с участием Мамаева. Я не отношусь к этому иску серьезно", - заявила в свою очередь ТАСС Ева Меркачева.

Суть иска

Речь идет о январской статье на одной из страниц в социальных сетях правозащитников, в которой со ссылкой на Меркачеву сообщается о готовящемся в СИЗО-2 футбольном матче с участием арестованного Мамаева и иных лиц. Однако, по словам Пятницкого, ряд членов ОНК не согласились с такой позицией коллеги и попросили представителей СМИ "не отождествлять высказывания отдельных членов и всей комиссии". Сам Пятницкий настаивает, что проведение спортивного мероприятия в изоляторе является нарушением закона и его требований.

Позднее на странице web-портала "Спорт-Экспресс" были опубликованы еще несколько статей с комментариями Меркачевой, чьи высказывания Пятницкий счел оскорбительными.

Пятницкий и ряд других членов ОНК собираются также обратиться в Генрокуратуру и Следственный комитет РФ "для оценки действий должностных лиц ФСИН России".