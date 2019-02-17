В Ливане открылась 7-я конференция организаций российских соотечественников

БЕЙРУТ, 17 февраля. /ТАСС/. Патриотическому воспитанию подрастающего поколения и консолидации русскоязычной диаспоры в Ливане посвящена открывшаяся в воскресенье в Бейруте 7-я конференция организаций российских соотечественников. Об этом сообщил ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков.

"Участники заседаний обсуждают перспективные проекты, цель которых задействовать творческий потенциал молодежи на благо России и Ливана, - рассказал он. - Речь идет, в частности, об активном подключении юных соотечественников из всех регионов к подготовке мероприятий в честь предстоящего в 2020 году празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне".

Другими важными темами конференции Зайчиков назвал сохранение и развитие российского культурного наследия в Ливане, а также продолжение работы по популяризации русского языка. "В настоящий момент только в государственных университетах Бейрута и Триполи русский изучают 450 студентов, - отметил он. - Интерес ливанцев к языку Пушкина и Толстого значительно возрос в последние годы, что привело к открытию восьми домов российской культуры по всей стране".

По словам представителя Россотрудничества, в Ливане энергично работает недавно созданная Ассоциация преподавателей русского языка и литературы, которая координирует усилия на этом направлении. "Важно отметить, что муниципальные власти очень часто приветствуют и оказывают практическую поддержку начинаниям наших соотечественников, - подчеркнул он. - На этом фоне многие наши выпускники все чаще ставят вопрос о создании российских учебных заведений в Ливане, где бы учились их дети и внуки".

Как сообщил Зайчиков, в Бейруте 15-16 апреля пройдет 13-я конференция организаций российских соотечественников из стран Северной Африки и Ближнего Востока. "Подготовке к этому представительному форуму уделяется сейчас первостепенное внимание", - сказал он.