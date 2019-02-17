Университет ИТМО отменил занятия в корпусах на улице Ломоносова на два дня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Все занятия отменены в корпусах Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), расположенных на улице Ломоносова, 18 и 19 февраля. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе университета.

"18 и 19 февраля учебные занятия во всех корпусах по адресу улица Ломоносова, дом 9 отменены", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что ранее университет обратился в штаб по ликвидации последствий обрушения кровли с просьбой провести, помимо экспертизы корпуса №2, экспертизы корпусов №1, №3 и №4, расположенных по тому же адресу, Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

"Цель дополнительных экспертиз - определение возможности осуществления учебного процесса, запрошенный срок окончания экспертизы - 19 февраля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сквозное обрушение перекрытий с пятого по второй этажи и кровли в корпусе университета ИТМО, который располагается в здании XIX века на улице Ломоносова в центре города, произошло в субботу, когда в здании шли занятия. Из корпуса были эвакуированы более 80 человек - студенты и преподаватели, в том числе 21 иностранный учащийся. Погибших и пострадавших, по данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, не было.

В МЧС предварительной причиной ЧП назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ, Следственный комитет России после обрушения перекрытий возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"). В прокуратуре Петербурга ТАСС сообщили, что расследование дела взято на контроль.