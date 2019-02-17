Мавзолей Ленина закрывают на профилактические работы на два месяца

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Мавзолей Ленина в понедельник закроется для посетителей на два месяца.

"В связи с проведением плановых профилактических работ в период с 18 февраля по 16 апреля 2019 года Мавзолей В. И. Ленина будет закрыт для доступа посетителей", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.

В предыдущий раз на профилактические работы мавзолей закрывался в 2017 году.

Как стало известно ТАСС от специалистов, близких к Всероссийскому научно-исследовательскому институту лекарственных и ароматических растений, в предстоящие два месяца "будут проводиться плановые профилактические мероприятия по обеспечению сохранности тела Ленина". Обслуживание должно пройти и уникальное оборудование, поддерживающее температурный и световой режим в мавзолее. Подобные работы проводятся регулярно, примерно раз в один-два года.

Тело Ленина сохраняется по уникальным методикам, разработанным отечественными специалистами. Подобному бальзамированию подвергались тела тринадцати политических лидеров разных стран.