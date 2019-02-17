ВЦИОМ: россияне стали меньше слушать радио

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Радиоаудитория в России составляет всего 48% граждан, что ниже показателя 10-летней давности. Тогда этим каналом информации и развлечения пользовались 63% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опроса, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"За последние 10 лет значительно снизилась доля слушателей радио: если в 2009 году радио слушали две трети россиян (63%), то на сегодняшний день доля слушателей составляет 48%. Каждый второй (50%) участник опроса не слушает радио совсем, причем среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет эта доля выше - 69%", - говорится в исследовании.

Как отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, радиоаудитория достигает максимума в двух самых экономически активных и ресурсных возрастных категориях - 35-44 и 45-59 лет. Эксперт связывает результат с активным образом жизни таких людей и высокой ролью в ней автомобиля. По данным опроса, россияне чаще слушают радио, находясь именно в личном транспорте (56%), а также дома (41%).

Федоров подчеркнул, что, несмотря на общее снижение популярности радио, говорить о закате этого канала информации неверно. "Несмотря на сокращение аудитории радио, по-прежнему почти каждый второй из взрослых россиян является потребителем этого канала распространения информации и развлечений, - привели его слова в пресс-службе. - Тренд к сокращению аудитории этого типа медиа наметился уже давно, но идет довольно медленно, и говорить о близящейся "смерти" радио никаких оснований нет".

Тем, кто слушает радио, более всего интересны музыка и новости в эфире. Это отметили 74% и 53% респондентов соответственно, причем музыку чаще слушают респонденты в возрасте 25-34 лет, а новости - люди старшего поколения. Самыми популярными радиостанциями, по данным ВЦИОМ, стали "Русское радио" (15%) и "Европа плюс" (14%), далее следуют Радио Дача, "Дорожное радио", "Маяк" (по 12%), "Авторадио" (11%) и "Ретро FM" (10%).

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 12 февраля 2019 года. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. В опросе принимали участие россияне старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.