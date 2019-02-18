NBC: в США досрочно освободили экс-конгрессмена, отправившего школьнице свои интимные фото

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Бывший конгрессмен США Энтони Винер, признавший в 2017 году вину в отправке сообщений непристойного содержания несовершеннолетней, досрочно освобожден из тюрьмы в штате Массачусетс. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NBC.

Как он отмечает, Винер был в пенитенциарном учреждении 15 месяцев и теперь будет находиться под особым надзором властей не менее трех лет. В 2017 году он был приговорен к заключению продолжительностью 21 месяц и штрафу в размере $10 тыс.

Винер, который ранее трижды баллотировался в мэры Нью-Йорка и был супругом помощницы экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон Хумы Абедин, является фигурантом нескольких громких скандалов в США. В 2011 году он был вынужден уйти в отставку с поста члена Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Йорк из-за появления в СМИ информации о том, что он обменивался в сети откровенными фотографиями с несколькими женщинами.

В сентябре 2016 года в отношении Винера начало расследование ФБР США. Это произошло после того, как 15-летняя жительница штата Северная Каролина призналась в том, что на протяжении нескольких месяцев обменивалась с Винером электронными сообщениями непристойного содержания. Впоследствии экс-конгрессмену были предъявлены обвинения. Он признал в суде свою вину в мае 2017 года.

Уголовное расследование в отношении экс-конгрессмена получило неожиданное развитие, когда на компьютере, которым он пользовался совместно с женой, сотрудники ФБР обнаружили тысячи служебных электронных посланий, принадлежавших Клинтон и Абедин. Это дало повод ФБР возобновить расследование дела о возможных нарушениях правил служебной переписки и обращения с секретной информацией со стороны Клинтон.

Сама Клинтон неоднократно заявляла о том, что именно это решение Джеймса Коми, занимавшего на тот момент пост директора ФБР, стало одной из основных причин ее поражения на президентских выборах 2016 года.