Четверть коммунальной техники в России могут перевести на электротягу к 2023 году

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Четверть российской коммунальной техники может быть переведена на электрическую тягу к 2023 году, считают в рабочей группе по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет", сообщил в понедельник ТАСС представитель пресс-службы НТИ "Автонет".

"Не менее 25% коммунальной техники, в том числе снегоуборщики, тракторы, мусоросборщики, станут в регионах электрическими к 2023 году. Такая инициатива была одобрена рабочей группой НТИ "Автонет" в рамках обсуждения предложений по корректировке плана мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров. Она является продолжением масштабной кампании по популяризации экологического транспорта в России и будет способствовать улучшению состояния окружающей среды, а также, в перспективе, экономить бюджетные средства на топливе", - сказал собеседник агентства. По его словам, данная инициатива была предложена представителями Фонда "Сколково", которые также входят в рабочую группу.

"Предложение к регионам - часть нашей стратегии. Пока мы сильно отстаем по распространению зарядных станций в городах, что делает электрические автомобили дорогим удовольствием для большинства, и наша задача сделать так, чтобы электрокары стали повседневностью", - сказал он.

"Главный риск такой инициативы - несовершенство работы аккумуляторов в зимнее время. Их приходится чаще заряжать. Инициативу можно будет реализовать только после понимания, как обеспечить надежную работу транспортных аккумуляторных систем", - добавил он.

Говоря же о возможных путях реализации такой инициативы, собеседник агентства отметил, что, "скорее всего, внедрение электромобилей в отрасли ЖКХ могут либо сделать поэтапным, либо будет выбран пилотный регион для тестирования".

О рабочих группах

Рабочие группы по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации НТИ созданы постановлением правительства РФ в 2017 году.

Основные задачи рабочих групп - разработка дорожной карты и ее актуализация на основе анализа законодательства России, права Евразийского экономического союза, международных договоров России и документов по стандартизации.

Руководители рабочих групп назначаются правительственной комиссией по модернизации экономики и инновационному развитию России.