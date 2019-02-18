Аэропорт Анадырь на Чукотке частично возобновил работу, нарушенную непогодой

ТАСС, 18 февраля. Аэропорт Анадырь на Чукотке частично возобновил работу, прерванную в пятницу из-за непогоды, значится на электронном табло воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что аэропорт Анадырь приостановил работу в пятницу по метеоусловиям, здесь была метель, сильный ветер и снег.

"Рейс на мыс Шмидта вылетел 18.02.2019 в 10:06 (01:06 мск)", - значится на электронном табло.

Вместе с тем на вылет из Анадыря из-за метеоусловий задержаны рейсы во Внуково и Эгвекинот, самолеты по этим маршрутам должны были вылететь в пятницу. Кроме того, в Эгвекинот задержан еще один самолет, который должен был вылететь в понедельник. Также по техническим причинам задерживается вылет самолета в чукотский поселок Марково. Все эти самолеты должны вылететь в пункты назначения в течение дня в понедельник.

С прилетом в Анадырь задерживаются пятничные рейсы из Эгвекинота и Внуково, они должны прибыть в течение дня в понедельник, а также самолет из Петропавловска-Камчатского. Он ожидается в аэропорту Анадырь утром во вторник.

По данным синоптиков, в Анадыре днем в понедельник пасмурно, небольшой снег, температура воздуха 6 градусов мороза.