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Хабаровский край будет ежегодно экономить за счет сокращений чиновников до 1,2 млрд руб.

Также планируется сокращать расходы на автомобили, помещения, перелеты, льготы для региональных госслужащих

ХАБАРОВСК, 18 февраля. /ТАСС/. Экономия от сокращения в Хабаровском крае подведомственых региональным властям учреждений и чиновников составит до 1,2 млрд рублей в год. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

"В конечном итоге после реорганизации подведомственых учреждений, где дублируются функции, экономия составит не менее 1,1-1,2 млрд [рублей] в год", - сказал Фургал. Он сообщил, что часть подведомственных организаций будут объединены с сокращением штата, расходов на автомобили, помещения, перелеты, льготы.

"В некоторых таких организациях зарплата руководителя больше, чем у губернатора, а у разных начальников - сопряжена с губернатором. В ряде - работает более 150 человек, которые непонятно чем занимаются", - сказал Фургал.

Он напомнил, что в регионе за последние несколько месяцев был полностью сокращен ряд министерств, заместителей председателя правительства.

Ранее после вступления Фургала в должность губернатора края осенью 2018 года сообщалось о планируемом сокращении трат на чиновников на 20-25%. Позже новый глава региона приостановил часть госзакупок регионального правительства, поручив проверить такие позиции, как банкеты и питание, ремонт квартир и помещений, приобретение новых автомобилей для нужд правительства.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский край
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