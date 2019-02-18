Власти Якутии обеспокоены сокращением поголовья северных домашних оленей

ЯКУТСК, 18 февраля. /ТАСС/. Численность поголовья домашних северных оленей за 2018 год сократилась с 156 тыс. до 146,4 тыс. голов из-за позднего открытия автозимников в условиях аномально теплой зимы. Это привело к более поздней доставке кормов для домашних животных, сообщил ТАСС председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

"На 1 января 2019 года численность поголовья оленей во всех категориях хозяйств Республики Саха (Якутия) составляет всего 146,4 тыс. голов, в том числе поголовье оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах - 142 тыс. голов. На 1 января 2018 года их численность составляла около 156 тыс. голов", - рассказал он.

Основные причины сокращения поголовья домашних северных оленей, по словам Солодова, связаны с падежом животных от истощения, низким деловым выходом (выживаемостью) приплода. Так, в 2018 году в среднем по республике в хозяйствах выжили чуть меньше половины родившихся телят - 46,7% или 32 тыс. голов. В ряде хозяйств Колымо-Индигирской группы районов этот показатель составляет 18%.

Несмотря на принятые меры по подкормке оленей, непроизводительный отход оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских хозяйствах республики по итогам года составил 43 тыс. голов. "Вместе с тем, благодаря подкормке оленей концентрированными кормами и солью удалось сохранить поголовье основного стада оленей республики", - сказал Солодов.

Косметика из оленьих пантов

По его словам, главная задача властей - остановить падение, обеспечить стабильность поголовья. "Следующий шаг - увеличить глубину и инновационность переработки. Необходимо наращивать сбыт мяса, шкуры, камуса, переработку пантов", - сказал глава регионального правительства, отметив, что отрасль имеет высокий экспортный потенциал. Солодов добавил, что власти Якутии совместно с партнерами из Южной Кореи планируют открыть в Якутске лабораторию по изучению свойств пантов северных оленей для производства косметической продукции.

Якутия занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации по поголовью северных домашних оленей. Оно составляет порядка 40% поголовья оленей в Дальневосточном федеральном круге и 8% поголовья оленей в Российской Федерации.