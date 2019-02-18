Высокоскоростной интернет и кабельное телевидение появились на Курильских островах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Подводная волоконно-оптическая линия связи, обладающая пропускной способностью до 40 Гбит в секунду, запущена на Курилах (Сахалинская область). Благодаря этому у местных жителей появилась возможность подключиться к высокоскоростному интернету и кабельному телевидению, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.

Ранее ТАСС сообщал, что компания "Ростелеком" в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" построит подводную оптоволоконную линию связи Сахалин - Курильские острова стоимостью 3,3 млрд рублей. 2,7 млрд рублей были выделены из федерального бюджета и 600 млн - из внебюджетных источников. Планировалось, что линия будет введена в эксплуатацию во втором квартале 2019 года, но сахалинские власти попросили ускорить запуск.

"Сегодня уже более половины жителей Курильска на острове Итуруп Большой Курильской гряды подключены к интернету. В Южно-Курильске на острове Кунашир Большой Курильской гряды свыше 30% жителей стали абонентами "Ростелекома". До конца февраля планируется подключить к современной сети большую часть домов в селах Крабозаводское и Малокурильское на острове Шикотан Большой Курильской гряды. Общая протяженность линии составила около 850 км", - говорится в сообщении.

В пресс-службе со ссылкой на вице-президента - директора макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Александра Логинова сообщили, что тарифы на интернет и кабельное телевидение на Курилах не отличаются от сахалинских. "По инициативе региональных властей мы изменили подход к ценообразованию на Курильских островах. И на сегодняшний день жители Итурупа, Кунашира и Шикотана пользуются высокоскоростным интернетом и смотрят кабельное телевидение по доступным тарифам", - цитирует пресс-служба Логинова. Постоянное население на Курилах есть только на трех островах.

Как уточнили ТАСС в "Ростелекоме", линия была запущена на Курилы 25 декабря 2018 года, но только в тестовом режиме. В феврале этого года объявлен ее окончательный запуск. На днях жители начали подключаться к тарифным планам.

"Ростелеком" - федеральный оператор связи, оказывающий услуги проводной и беспроводной телефонии, широкополосного доступа в интернет и платного телевидения.