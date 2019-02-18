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Прокуратура Якутии в 2018 году добилась выплаты более 240 млн рублей долгов по зарплате

По материалам прокурорских проверок возбуждено шесть уголовных дел

ЯКУТСК, 18 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Якутии в минувшем году добилась погашения задолженности по заработной плате на сумму более 240 млн рублей. Об этом сообщил журналистам в понедельник и.о. прокурора республики Айдар Иванов.

"Прокурорами устранено свыше 9 тыс. нарушений, для чего принято 7 тыс. мер реагирования, в судебном порядке защищены права почти 6 тыс. работников. По материалам проверок прокуроров возбуждено шесть уголовных дел. Во взаимодействии с органами власти и контроля восстановлены права более 2,5 тыс. граждан, выплачено 242 млн рублей заработной платы", - сказал Иванов в ходе расширенного заседания коллеги прокуратуры республики.

Как сообщил в свою очередь заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев перед заседанием коллегии, прокуратура проводит систематический мониторинг ситуации с выплатой заработной платы. По его словам, в регионе велась работа по выявлению так называемых серых зарплат, арбитражных управляющих, долгое время руководящих предприятиями-должниками. "Надо правоохранителям на это тоже обратить внимание, понуждать управляющих к более целенаправленным действиям", - сказал Ткачев.

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