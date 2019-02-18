Когда снег и холод не помеха. Команда ТАСС справилась с испытаниями зимней "Гонки Героев"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Спокойный ландшафтный парк Митино в минувшие выходные превратился в огромную спортивную арену, где три тысячи человек сражались с разнообразными препятствиями, снегом и холодом. Именно столько людей собрала "Гонка Героев Зима" - первый экстремальный забег проекта "Лига Героев" в 2019 году, участие в котором по традиции приняла сборная сотрудников ТАСС. "Беги или замерзни" - такой девиз встречал спортсменов и тех, кто пришел поболеть за них в фан-зону. Однако погода в день гонки установилась скорее весенняя - с плюсовой температурой и ярким солнцем. Это заставило многих участников на месте пересмотреть свою экипировку и оставить утепленную форму, чтобы не было жарко во время гонки. Гостям же согреваться помогали ведущие, диджеи, а для желающих попариться под открытым небом стоял огромный сибирский чан на нескольких человек с теплой водой. В церемонии открытия участвовали сооснователь лейбла Black Star, рэпер Тимати и руководитель проекта "Лига Героев" Ксения Шойгу. Что такое "Гонка Героев" "Гонка Героев" проводится в своем зимнем формате в Москве уже в четвертый раз, хотя аналогичные проекты реализуются и в других городах. Это забег по длинной полосе из 30 специальных препятствий на пять или десять километров. Опытные участники еще до гонки стараются спланировать свою тактику, исходя из ландшафта места, понять, сколько сил нужно сберечь для финального рывка. "Если сравнивать с "Гонками Героев" весной и осенью, то трасса была намного проще, комфортнее из-за отсутствия грязи, водных препятствий", - рассказывает один из наиболее опытных членов команды ТАСС, специалист управления по сопровождению закупок Иван Зарубин.

Действительно, штурмовать вершины, как это было на прошлогодней летней гонке на месте горнолыжного спуска в Сорочанах, не пришлось. Но если одних трудностей нет, им на смену приходят другие. По большей части бежать приходилось по узкой тропинке утоптанного снега, а любой неверный шаг мог привести к падению. Общий призовой фонд составлял 450 тыс. рублей. Победители в личном зачете получили 30 тыс., в парном - 60 тыс., а в командном - по 150 тыс. Форматов участия в гонке было много. Это и две категории для профессионалов, которые приехали в Митино за результатом и призовыми местами, массовый старт для новичков, любителей и тех, кому просто участие было важнее победы, а также командные забеги. В последнем случае взводы один за одним выходили на старт с инструкторами. Причем некоторые команды сформировались незадолго до забега и их члены были едва знакомы друг с другом, поэтому сплотиться и сработаться им нужно было уже на трассе.

К слову, это одна из отличительных особенностей каждой "Гонки Героев" - даже в случае с массовым стартом, когда формально атлеты бегут индивидуально, во время испытаний все стараются помочь или подбодрить друг друга. А личные успехи для многих часто отходят на второй план. Великолепная семерка ТАСС Сборная агентства в этот раз состояла как из опытных бойцов, за спинами которых уже несколько гонок и выступление на "Арене Героев" на Поклонной горе летом 2018 года, так и из новичков, решивших испытать себя. От ветеранов на старт вышли Иван Зарубин, креативный продюсер редакции Welcome2018 Дмитрий Савицкий и корреспондент редакции политической информации Анатолий Бочинин. Плечом к плечу с ними стояли бывалая участница московских забегов, ведущий специалист отдела подбора и адаптации персонала Анна Петрук, а также бильд-редактор Ирина Груздева, специалист по продажам Анна Бруй и фоторедактор Юлия Оюн. Давал советы и подбадривал команду фотограф ТАСС Владимир Гердо.

На протяжении всей подготовки опытные участники активно давали советы новичкам, помогая с выбором экипировки и рассказывая о своем прошлом опыте прохождения препятствий. А общий чат помогал всем сдружиться. Поэтому до старта сомнений в моральной готовности не было ни у кого - все рвались в бой. Оставалось понять, хватит ли у команды сил и сноровки. Через что пришлось пройти Организаторы из проекта "Лига Героев" к процессу подходят творчески, делая каждый забег отличающимся от предыдущего. Есть традиционные классические препятствия - это деревянные барьеры, рукоходы, лазанье по канатам в различных исполнениях. Все это ждало команду в начале. Работали по уже отработанной схеме. На барьерах ребята сначала помогали перебраться девушкам, после чего перелезали сами, а на рукоходах наоборот - прошел сам, потом подсади товарища. Однако уже тут ждал "сюрприз" - перекладины одного из рукоходов были расположены не на одной высоте, а уходили лесенкой вверх. Именно это больше всего запомнилось Анне Бруй.

Затем команду в прямом смысле слова встретили медные трубы, по которым нужно было пролезть вверх и вылезти с другой стороны. Немало сил пришлось оставить и на кантовании покрышки грузовой машины, благо правила позволяли делать это вдвоем. Девушки из ТАСС продемонстрировали ловкость на испытании с лазанием по бревнам. Но самое интересное ждало впереди. В частности, новинка гонки - куб с сеткой. Металлическая конструкция высотой под десять метров в форме стоящего на ребре кубика с натянутой между гранями канатной сетью, по которой и нужно было перелезть. "Больше всего мне заполнился куб из веревок, было прекрасное ощущение парения, свободы и счастья", - поделилась после гонки впечатлениями Ирина Груздева, добавив, что на вершине куба даже хотелось задержаться.

По словам же Анны Петрук, в жизни куб оказался более грозным, чем на картинках. "На ребре между первой и второй гранью закружилась голова, но физически было просто справиться с этим препятствием. Залезла на вторую грань, поворачиваю голову и вижу, как с нижней грани падает девчонка, да еще с таким громким звуком… но пути назад нет, я полезла дальше", - рассказала она. Последним испытанием был "Эльбрус" - крутая рампа, по которой нужно подняться при помощи каната и забраться наверх. Аналогичные препятствия были и на прошлых гонках, более того, склон оказался даже менее крутым. Но был нюанс - поверхность оказалась настолько скользкой, что добраться до каната было крайне сложно. Решить эту проблему удалось Ивану Зарубину, который сначала своими силами забрался по канату, а затем опять спустился, но остался на рампе, держась за конец веревки. Тем самым он позволил девушкам пробежать минимальное расстояние по мокрому пластику, схватиться за его ботинок и дотянуться уже до каната.

Спустя еще несколько минут команда ТАСС финишировала в полном составе, кроме одного человека - фотограф уже ждал у черты, чтобы сделать заключительный снимок. Сезон открыт Как позже заметил Иван Зарубин, прошедшая гонка была прекрасным вариантом именно для новичков. "Для тех, у кого это дебют, идеально. Отличная возможность ознакомиться и выявить свои слабые места, проработать их", - заметил он.