Власти Крыма проведут экспертизу возмутившего крымских татар учебника по истории

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Решение об изъятии учебника по истории из школ и библиотек Крыма возможно только после проведения экспертизы, считают в министерстве образования, науки и молодежи республики.

Ранее сообщалось, что Совет крымских татар при главе Республики Крым Сергее Аксенове, обратится к экспертам, чтобы те оценили информацию из нового учебника об истории Крыма, касающуюся депортации народа в 1940-х годах.

"Решение об изъятии учебника возможно только после проведения экспертизы. Причем, это должны быть независимые эксперты, федерального уровня. Пока такой экспертизы не проводилось и, решения пока не принято о проведении. Спешить не надо, успокоить эмоции - вот и все ", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По словам собеседника агентства, учебник необходимо читать целиком, а не выдергивать отдельные фрагменты. "Речь идет не только о крымских татарах, но и представителей других народов, которые сотрудничали с оккупантами. Это и русские, и украинцы, в том числе. Есть также и отдельная глава об участии в партизанском и подпольном движении тех же крымских татар, их участии в победе над фашизмом", - подчеркнул он.

Спорные сведения

Ответственный секретарь муфтия Крыма Айдер Аджимамбетов на своей странице в Facebook написал, что негативную реакцию вызвали приведенные в учебнике данные, касающиеся депортации крымских татар во время Великой Отечественной войны и причины, которые привели к этому.

"Авторы [учебника] совершенно безосновательно утверждают, что "численность крымскотатарских формирований, служивших гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 20 тыс. человек", а 14 тыс. крымских татар призывного возраста принимали участие в борьбе с партизанами. При этом крымские татары представлены как коллаборанты, пособники немецких оккупантов, враги Советской власти, мусульмане, ненавидящие русских. А депортация всего крымскотатарского народа представляется как вполне оправданный факт, чем попирается память наших родных и близких, погибших на разных фронтах Великой Отечественной войны", - отметил он.

При этом Аджимамбетов привел данные, согласно которым из десятков тысяч крымских татар, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, в том числе двое были генералами, более 200 полковники и подполковники, а всего - 2,3 тыс. офицеров. Из 32 руководителей подпольных организаций Крыма 25 были крымскими татарами, из трех партизанских соединений Крыма в двух комиссарами были крымские татары Мустафа Селимов и Рефат Мустафаев. В течение Великой Отечественной войны 20 военнослужащих-крымских татар представлялись к званию звания Героя Советского Союза, шестеро были его удостоены.

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек на своей странице назвал данные из вышедшего недавно учебника "сомнительными рассказами" и напомнил, что крымские татары были реабилитированы. Депутат добавил, что 18 февраля по поводу произошедшего планируется провести совещание.

"Что отложится в сознании школьников [из-за приведенной информации], кроме недоверия, скрытого конфликта и потенциально возможной межнациональной вражды? Эту ситуацию нужно расследовать и, на мой взгляд, очень серьезно разобраться в причинах ее возникновения и сделать выводы. Эта глава из учебника истории должна быть изъята или переписана, а ее автор просто обязан принести извинения", - написал Бальбек.

О депортации из Крыма

В период с 1941 по 1944 годы с территории Крымского полуострова депортировано более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев.

В 1989 году Верховный Совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению в регионы Сибири, Узбекистана, Казахстана.

В Крыму с 1994 года 18 мая отмечается как День памяти депортированных народов. Он установлен региональным законом в память о начале принудительного переселения с полуострова в 1944 году крымских татар.

21 апреля 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.

По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживает 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе: крымских татар - 260,1 тыс., армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тыс.