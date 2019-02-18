Недействующий карьер с тлеющей рудой в башкирском Сибае затоплен на 9 м

УФА, 18 февраля. /ТАСС/. Карьер, из-за тления руды на котором в башкирском Сибае неоднократно фиксировались кратковременные превышения концентрации диоксида серы, затоплен на уровне 9 м. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона глава города Рустем Афзалов.

С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, фиксировались кратковременные превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида серы до 37 раз. По данным ГУ МЧС региона, причиной стало тление руды вследствие окислительных процессов на заброшенном карьере. С 8 февраля специалисты ведут подтопление шахт и чаши карьера.