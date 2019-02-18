Недействующий карьер с тлеющей рудой в башкирском Сибае затоплен на 9 м

УФА, 18 февраля. /ТАСС/. Карьер, из-за тления руды на котором в башкирском Сибае неоднократно фиксировались кратковременные превышения концентрации диоксида серы, затоплен на уровне 9 м. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона глава города Рустем Афзалов.
С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, фиксировались кратковременные превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида серы до 37 раз. По данным ГУ МЧС региона, причиной стало тление руды вследствие окислительных процессов на заброшенном карьере. С 8 февраля специалисты ведут подтопление шахт и чаши карьера.
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"Сегодня сибайский филиал Учалинского горно-обогатительного комбината довел уровень подачи воды до 10 тыс. кубометров в сутки. Также, как дополнительное мероприятие в горизонты (горизонт в горном деле - совокупность горных выработок, расположенных на одном уровне и предназначенных для ведения горных работ) завозится известь для уменьшения концентрации диоксида серы. Точка подтопления зафиксирована на уровне 540 м, то есть, прошли 9 м, начало подтопления было с 549 горизонта", - сказал он, добавив, что в понедельник превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано.
В городе ожидаются метель и порывы ветра до 17 м/с, что благоприятно для проведения работ по ликвидации тления руды, добавил Афзалов. Работы по подтоплению карьера и подземных выработок планируется завершить к 20 марта.