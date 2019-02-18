Курсы по подготовке к "Тотальному диктанту" пройдут в 14 странах

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Курсы по подготовке к акции "Тотальный диктант" пройдут в 14 странах. На занятиях, которые начинаются с 18 февраля, участники повторят правила орфографии и пунктуации, сообщила в понедельник пресс-служба оргкомитета проекта.

"С 18 февраля, в преддверии Международного дня родного языка, в 100 городах России и мира начнутся бесплатные курсы по подготовке ко всемирной акции "Тотальный диктант". Занятия пройдут в 14 странах: России, Абхазии, Великобритании, Вьетнаме, Германии, Израиле, Италии, Казахстане, Монголии, Республике Кипр, ОАЭ, Финляндии, Франции и Эстонии", - говорится в сообщении.

Программа курсов рассчитана на восемь занятий по два часа, которые будут проходить в четверг или пятницу. Участники акции повторят теорию, закрепят правила орфографии и пунктуации на практике. Темы занятий разработал экспертный совет "Тотального диктанта", ядро которого находится в Новосибирском государственном университете. Финальное, восьмое занятие - работа над ошибками по тексту диктанта, который все смогут написать 13 апреля.

"Восемь занятий не смогут вместить весь курс русского языка, но позволят участникам вспомнить правила орфографии и пунктуации, потренироваться в написании диктантов, а также обсудить с преподавателями сложные случаи. Для тех, кто не может посещать очные курсы, в марте мы запускаем онлайн-школу на сайте проекта, где в формате вебинаров можно подготовиться к "Тотальному диктанту". В прошлом году эти уроки онлайн посмотрели 112 тыс. человек", - приводятся слова председателя экспертного совета Натальи Кошкаревой.

Узнать подробнее о местах проведения очных занятий можно на официальном сайте проекта.

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он был проведен в 2004 году как акция студентов Новосибирского государственного университета. Цель проекта - показать, что быть грамотным важно для каждого человека, объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. В 2018 году диктант написали около 230 тыс. человек в 76 странах, в 2019 году "Тотальный диктант" состоится 13 апреля, столицей акции станет Таллин.