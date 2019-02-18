Комитет Госдумы поддержал ко второму чтению законопроект о паллиативной помощи

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по охране здоровья в понедельник рекомендовал принять во втором, основном чтении законопроект об оказании паллиативной медицинской помощи. Об этом журналистам сообщил зампред комитета Леонид Огуль.

"Паллиативной медицинской помощью будет называться комплекс мероприятий, включающий медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и мероприятия по уходу, направленные на избавление от боли и улучшение качество жизни неизлечимо больных граждан и членов их семей", - пояснил Огуль.

После принятия закона граждане РФ смогут получать паллиативную помощь не только в стационаре, но также в условиях дневного стационара и даже на дому, продолжил он. "Для этого законопроектом предусматривается передача пациенту медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, - отметил депутат. - Перечень этих медицинских изделий будет утвержден дополнительно".

Отдельно в законопроекте говорится о том, что оказанием паллиативной помощи должны заниматься медицинские работники, прошедшие обучение по оказанию такой помощи. "Эта поправка позволит активно развивать в медицинских образовательных учреждениях отдельное направление подготовки врачей паллиативной помощи", - подчеркнул зампред комитета Госдумы. Он назвал это очень важной задачей, поскольку "специфика оказания паллиативной помощи предусматривает владение не только медицинскими, но и психологическими знаниями". "Врач паллиативной помощи должен уметь поставить диагноз, знать, как бороться с болью, уметь правильно общаться с неизлечимо больными пациентами и членами их семей", - заключил Огуль.