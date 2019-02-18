Врио главы Башкирии принес извинения активистам, о которых резко высказался мэр Сибая

УФА, 18 февраля. /ТАСС/. Врио главы Башкирии Радий Хабиров в понедельник на совещании в правительстве региона принес извинения организаторам митинга в Сибае, где сложилась сложная экологическая ситуация, после того, как об активистах резко высказался мэр города Рустем Афзалов.

Как сообщали местные СМИ, 10 февраля активисты провели митинг за отставку мэра города, попросив федеральных властей подключиться к решению экологической проблемы. Комментируя эту акцию, Афзалов на встрече с жителями нелицеприятно высказался в адрес организаторов, которые, по его словам, прибыли из-за пределов города и пытаются нажиться на фоне сложившейся ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил журналистам, что в Кремле не знакомы со словами мэра, но если действительно имело место такое заявление, "вряд ли можно с ним согласиться и вряд ли можно приветствовать подобные высказывания".

"Никто, уважаемые коллеги, не имеет права оскорблять граждан наших, понятно? Ваши извинения я слышал, они какие- то невнятные, на улице бы вас в молодости поучили, если человек извиняется, он извиняется без всяких оговорок. Поэтому вместо вас приношу извинения тем людям, кого [вы] имели ввиду", - сказал Хабиров, обращаясь к Афзалову.