Очисткой острова Вилькицкого в Карском море займутся волонтеры из стран СНГ

ТАСС, 18 февраля. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют привлечь волонтеров из регионов России и других стран СНГ для очистки острова Вилькицкого в Карском море в текущем году. Конкурсный отбор начнется в марте и продлится до июня, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента внешних связей ЯНАО.

Ликвидация накопленного экологического ущерба на острове Вилькицкого началась в июле 2017 года. По данным департамента, за два года в очистке острова приняли участие волонтеры из России, а также из Болгарии, Израиля, Казахстана и Киргизии.

"В 2019 году предпочтение будет отдано жителям регионов России и стран СНГ, но при условии обязательного участия в конкурсном отборе волонтеров, который состоится в мае- июне", - сказали в пресс-службе. Кандидаты должны рассказать, почему им интересна эта экспедиция, и высказать аргументы в пользу своего участия, добавили в департаменте. "Порядок отбора волонтеров прописан в регламенте отбора участников экологической экспедиции на остров Вилькицкого, который публикуется на официальном сайте общественной организации "Зеленая Арктика", - уточнил собеседник агентства.

Производственный мусор скопился в ЯНАО, в том числе на островах, после первой волны интенсивного освоения Ямала, которая пришлась на 1960-е и 1970-е годы. Тогда при разработке месторождений углеводородного сырья экологические стандарты промышленной деятельности были менее строгими, в итоге образовалось большое количество так называемых объектов накопленного ущерба.

Остров Вилькицкого является необитаемым, расположен в восточной части Карского моря между Обской губой и Енисейским заливом. На острове с 1954 года функционировала метеорологическая станция.

На сегодняшний день на острове было проведено две экспедиции, в 2017 и 2018 годах. Волонтеры расчистили 10 га в районе метеостанции, а также 20 га прилегающей территории бывшей войсковой части и всю береговую линию острова, собрав 129 т металла. В 2019 году планируется продолжить очистку бывшей войсковой части, а также проведение научных исследований.