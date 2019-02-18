Стали известны первые 33 финалиста конкурса "Лидеры России" в ЦФО

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Более 30 участников конкурса управленцев "Лидеры России" вышли в финал по итогам первого полуфинала, который прошел для регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

В полуфиналы по всей стране вышли около 3,3 тыс. человек. В отличии от других федеральных округов, в ЦФО проводится два полуфинала, что связано с большим количеством участников. Испытания для участников из ЦФО завершают этот этап конкурса.

"Из числа участников первого полуфинала ЦФО приглашения в финал получили 33 конкурсанта из девяти регионов. Практически половина из них представляют Москву - 16 участников", - приводит пресс-служба слова руководителя конкурса, генерального директора АНО "Россия - страна возможностей", проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова.

"Из Московской области в финал приглашены 10 конкурсантов и по одному участнику из Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской и Рязанской областей", - добавил он.

Комиссаров отметил, что из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. Если участник из числа приглашенных в финал не выполнит задание по созданию социального проекта "Сердце лидера", его ждет дисквалификация. Тогда в финал будет приглашен полуфиналист, который выполнил это условие конкурса, из листа ожидания, подчеркнул Комиссаров.

Как уточнили в пресс-службе, в числе финалистов - индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, фрилансеры и адвокаты. Кроме этого, приглашение, в частности, получили сотрудники Россотрудничества, "Лаборатории Касперского", Росатома, Газпромбанка, ВТБ, Сбербанка, "Ростелекома".

Второй полуфинал для участников из ЦФО пройдет с 18 по 21 февраля.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.