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В RT заявили, что Facebook заблокировала страницы одного из проектов телеканала

Речь идет, как объясняет канал, о проекте In the Now
Здание телеканала RT в Москве AP Photo/Pavel Golovkin
Описание
Здание телеканала RT в Москве
© AP Photo/Pavel Golovkin

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Компания Facebook заблокировала страницы одного из проектов телеканала RT в одноименной социальной сети. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

"Facebook заблокировал наши проекты с миллиардами просмотров", - написала она в понедельник в своем Telegram-канале.

В Telegram-канале RT поясняется, что проект In the Now, страницы которого оказались заблокированы, делает ведущая телеканала Анисса Науэй. У проекта и нескольких его сателлитов более 2,5 млрд просмотров видео, уточнили в RT. На телеканале выдвинули предположение, что страницы заблокированы по запросу телеканала CNN за то, что они "скрывали связи с Кремлем".

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