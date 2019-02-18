В RT заявили, что Facebook заблокировала страницы одного из проектов телеканала

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Компания Facebook заблокировала страницы одного из проектов телеканала RT в одноименной социальной сети. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

"Facebook заблокировал наши проекты с миллиардами просмотров", - написала она в понедельник в своем Telegram-канале.

В Telegram-канале RT поясняется, что проект In the Now, страницы которого оказались заблокированы, делает ведущая телеканала Анисса Науэй. У проекта и нескольких его сателлитов более 2,5 млрд просмотров видео, уточнили в RT. На телеканале выдвинули предположение, что страницы заблокированы по запросу телеканала CNN за то, что они "скрывали связи с Кремлем".