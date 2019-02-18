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Эксперты: нерпы и бакланы способствуют снижению популяции омуля на Байкале

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Петр Брыков заявил, что численность этих животных и птиц необходимо регулировать

УЛАН-УДЭ, 18 февраля. /ТАСС/. Байкальская нерпа и большой баклан, численность которых растет на озере Байкал в последние годы, способствуют снижению популяции омуля. Об этом заявил в понедельник на совещании, посвященном проблеме сохранения водных биоресурсов, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Петр Брыков.

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Ранее сообщалось, что численность большого баклана на Байкале резко возросла, в одном только Чивыркуйском заливе колония этих птиц в местах гнездования может достигать 10 тыс. особей, в сутки они съедают пять тонн рыбы. Численность нерпы, по данным ученых из Байкальского филиала "Госрыбцентра", также стремительно увеличивается: сейчас популяция оценивается на уровне 130 тыс., тогда как многолетние исследования показывают, что норма - 90-100 тыс.

"Нерпа ест взрослого омуля, баклан, который уже добрался и до южного побережья, выедает молодь омуля, другую промысловую рыбу, численность рыб уменьшается. От этого страдают и люди. Численность нерпы и баклана необходимо регулировать. Мы просим, чтобы Минприроды провело изучение, исследование, оправданным или нет будет такой шаг", - сказал Брыков.

Его слова о нерпе подтвердил Александр Ежов, начальник отдела государственного контроля, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. "Нерпа омуля в открытом Байкале не возьмет, но на мелководье на нерестовые скопления омуля осенью нерпа охотится, разбивает эти скопления и даже поднимается за рыбой в речку. Последние два-три года мы такое наблюдаем", - отметил он.

Промышленная добыча байкальской нерпы запрещена. Отмена этого запрета, уверены в минсельхозе Бурятии, сможет обеспечить занятость для рыбаков, которые потеряли заработок в связи с запретом на вылов омуля, и представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Ранее председатель филиала Ассоциации КМНС в городе Северобайкальск и Северо-Байкальском районе Бурятии Галина Рогова сообщала ТАСС, что большая численность нерп негативно влияет на численность байкальского омуля: в осеннее время нерпы не дают пройти омулю на нерест, поднимаются за омулем по Верхней Ангаре, чего раньше никогда не было.

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