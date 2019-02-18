Представители ООН могут принять участие в Арктическом форуме в РФ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Представители ряда стран и международных организаций, включая ООН и Арктический совет, могут принять участие в работе V Международного арктического форума "Арктика - территория диалога". Об этом сообщил в понедельник посол по особым поручениям МИД РФ, модератор форума Николай Корчунов по итогам специальной презентации мероприятия для дипкорпуса.

"Площадка форума является одной из самых масштабных в мире по арктической тематике, - указал дипломат. - Мероприятия форума традиционно проходят с участием президента РФ Владимира Путина. Ожидается весомое иностранное представительство, в том числе представителей международных организаций, включая ООН, Арктический совет, Совет Баренцева/Евроарктического региона".

"Форум позволит нам обсудить наиболее актуальные вопросы и проблемы арктического региона, наметить вместе пути их решения, - обратил внимание Корчунов. - Надеемся, что вклад каждого из его участников послужит делу укрепления мира, стабильности и конструктивного сотрудничества на Крайнем Севере".

На мероприятии присутствовали большинство представителей членов и стран - наблюдателей Арктического совета.

Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Он призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий. Впервые форум состоялся в 2010 году.

V Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" состоится в Санкт-Петербурге 9-10 апреля.