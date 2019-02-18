Скворцова: новые лаборатории НИИ урологии позволят подтверждать онкодиагноз за 20 минут

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Оборудование для иммуногистохимических исследований в открывшемся новом корпусе Научно-исследовательского института урологии и интервенционной медицины в Москве позволит подтверждать онкологический диагноз в течение 15-20 минут. Об этом сообщила в понедельник журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Мы открыли новый корпус этого института, корпус научный. Мы посмотрели новейшие лаборатории морфологии и иммуногистохимии. Это лаборатории в том числе экстренные, которые позволяют в течение 15-20 минут в течение операции уже дать ответ по поводу характера новообразования, злокачественное оно или доброкачественное", - сказала она.

Так как проводить исследования можно непосредственно во время операции, это позволит определиться с траекторией лечения пациента максимально точно и быстро.