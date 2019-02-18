Более 3 тыс. человек примут участие в форуме "Арктика - территория диалога"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек из более чем 40 стран примут участие в работе V Международного арктического форума "Арктика - территория диалога". Об этом сообщил в понедельник журналистам программный директор выступающего организатором форума Росконгресса Армен Хачатрян.

"Ожидаем, что участие в форуме примут более 3 тыс. человек из более чем 40 стран", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, кто возглавит иностранные делегации, Хачатрян отметил, что говорить об этом пока рано.

Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Он призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий. Впервые форум состоялся в 2010 году.

В этом году форум состоится в Санкт-Петербурге 9-10 апреля.