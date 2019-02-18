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В августе в России появится госреестр транспортных средств

Первое время реестр будет формироваться на основе сведений об автомобилях, состоящих на госучете на момент вступления в силу соответствующего постановления
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. МВД разработало проект постановления, которым предусматривается введение в России государственного реестра транспортных средств. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, планируется, что этот документ вступит в силу с 4 августа.

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"МВД России разработан проект постановления правительства РФ "О государственном реестре транспортных средств", которым предусмотрено формирование и ведение реестра, установление порядка доступа к сведениям, которые в нем содержатся, а также выдача выписок с данными из реестра заинтересованным лицам и организациям. Создание государственного реестра транспортных средств обеспечит их государственный учет, а также межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций в электронном виде", - сказала она.

Первоначальное формирование реестра будет осуществляться из сведений об автомобилях, состоящих на государственном учете по состоянию на дату вступления в силу постановления.

"Вступление в силу разработанного проекта постановления правительства РФ предусмотрено с 4 августа 2019 года. В настоящее время проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения", - сказала Волк.

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