Фестиваль "Кинотавр" проведет инклюзивные кинопоказы в Москве

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Кинофестиваль "Кинотавр" при поддержке Фонда президентских грантов во второй раз проведет бесплатные кинопоказы для людей с нарушениями зрения и слуха в рамках социального проекта "Безграничные возможности". Как сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля, показы пройдут с 16 по 31 марта.

"С 16 по 31 марта в Центре документального кино будут показаны фильмы-лауреаты 29-го "Кинотавра": "История одного назначения" Авдотьи Смирновой, "Подбросы" Ивана И. Твердовского, "Глубокие реки" Владимира Битокова, "Русский бес" Григория Константинопольского, "Кислота" Александра Горчилина и "Сердце мира" Натальи Мещаниновой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что фильмы будут адаптированы для показа через с помощью технологий тифлокомментирования (закадровое описание видеоряда) и субтитрирования.

"На сегодняшний день у людей с ограниченными возможностями слуха и зрения практически отсутствует культура похода в кинотеатры, нет физической возможности увидеть эти фильмы, поэтому главная цель фестиваля "Безграничные возможности" - привлечь внимание к этой проблеме, интегрировать эту категорию людей в социокультурный контекст жизни города, чтобы они смогли почувствовать себя ее полноценными участниками", - подчеркнули организаторы.

Инклюзивный кинофестиваль "стал совершенно новым и очень важным мероприятием на культурной карте Москвы", добавили в пресс-службе фестиваля. Там также отметили, что до недавнего времени киносеансы с тифлокомментариями и субтитрами проводили преимущественно благотворительные фонды.