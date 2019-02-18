Специалисты старше 50 лет впервые участвуют в чемпионате WorldSkills на Ставрополье

НЕВИННОМЫССК /Ставропольский край/, 18 февраля. /ТАСС/. Специалисты старше 50 лет впервые участвуют в открытом региональном чемпионате WorldSkills Russia "Молодые профессионалы" Ставропольского края 2019 года, торжественное открытие которого состоялось в Невинномысске в понедельник, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году участвует 36 компетенций, из них восемь компетенций предусмотрены для юниоров, и в этом году впервые пойдет "Соревнование мудрых 50 плюс" по трем компетенциям. Профессионалы в возрасте от 50 лет и выше, у нас их 13 человек, будут выступать в компетенциях "Химический анализ", "Ремонт и обслуживание автотранспорта" и "Выпечка осетинских пирогов", - рассказала ТАСС руководитель Регионального координационного центра союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Ставропольском крае Ольга Кравченко.

Чемпионат за годы проведения стал хорошим мероприятием по профориентации, позволяет высоко поднимать престиж рабочих профессий, сказал ТАСС министр образования края Евгений Козюра. "Еще один плюс конкурса - за четыре дня работы его площадки смогут посетить более 4,5 тыс. школьников, они увидят, как работает конкурс, может, даже определятся с будущей профессией", - сказал он.

Министр отметил, что Невинномысск - признанный промышленный центр Ставрополья, и в нем ребятам предоставляются большие возможности показать свои умения. "Ребята участвуют в конкурсе именно рабочих специальностей, и по условиям эти профессии соответствуют мировому стандарту, потому на конкурсе очень высокие требования", - добавил он.

На площадках края

Региональные чемпионаты пройдут также с 18 по 21 февраля на площадках в Пятигорске, Буденновске, Ставрополе, Александровском и Дивном. "Всего в крае принимают участие более 500 человек участников и экспертов, которые приехали со всего Ставрополья, из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежской области и Татарстана", - рассказала Кравченко.

В Ставрополе на базе Центра молодежного инновационного творчества "Вектор" начала работу площадка по компетенции "Специалист по прототипированию", где определят лучшего среди пяти молодых специалистов, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого министерства экономического развития. На базе центра уже подготовлено четыре победителя национальных соревнований WorldSkills Russia разных лет, а в этом году запускается новая компетенция "Изготовление уникальных имплантов". "Для этого уже приобретено и установлено все необходимое оборудование. Уже сейчас в рамках социальных программ на базе центра изготавливаются имплантаты для сложных медицинских операций, создано более 100 изделий", - сообщили в пресс-службе.

Также региональный чемпионат по компетенциям "Поварское дело", "Выпечка осетинских пирогов" и "Туризм" начал работу на базе Школы кавказского гостеприимства Института сервиса, туризма и дизайна Северо-Кавказского федерального университета в Пятигорске. "Заявлено для участия 118 человек, в их числе 40 участников, 34 эксперта, 15 независимых экспертов и 50 волонтеров", - сообщили ТАСС в оргкомитете.

Мероприятие проходит в крае с 2015 года. В 2018 году в Ставрополье провели чемпионат по 27 компетенциям.

Чемпионат Worldskills

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и насчитывает 76 стран-участниц.

В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60 членом международной организации WorldSkills International в 2012 году.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие конкурсанты более чем из 60 стран. Они будут соревноваться в 56 компетенциях.