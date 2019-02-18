Похолодание придет на смену оттепели в регионах Центральной России

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Похолодание до минус 15 градусов ожидается в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие двое суток. После оттепели морозы вернутся в Белгородскую, Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, Липецкую, Тамбовскую, Тверскую, Орловскую области, сообщается на сайтах региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Воронеже, по данным метеорологов, пришедший в регион сильный ветер - местами с порывами до 24 м/с - свидетельствует о приближении антициклона, который принесет похолодание. В Воронежской и Липецкой областях антициклон на этой неделе придет два раза - во вторник и в пятницу. Так, резкий перепад температур ожидается в ближайшие сутки в Воронеже, где после четырех градусов тепла, которые наблюдались в воскресенье, уже к вечеру понедельника прогнозируется минус шесть градусов, а ночью во вторник даже 11 градусов мороза. Со среды в регион снова вернется циклон - днем в среду и четверг воздух потеплеет до плюс одного, но по ночам температура будет не выше семи градусов мороза.

Ветрено будет и в Рязанской, Орловской, Тамбовской областях. Там оттепель сменится морозной, до минус шести градусов, но ясной погодой, из-за этого ожидается сильная гололедица на дорогах. "Первую половину недели европейский антициклон обеспечит Тамбовскую область солнцем, правда, ночью будет подмораживать до минус 10-13 градусов, днем значительно теплее - от 0 до минус двух. Со среды атлантический циклон принесет в регион облачную погоду со снегом и метелями", - сообщили ТАСС в региональном гидрометцентре.

В Ивановской и Владимирской областях во вторник ожидается ясная солнечная погода без осадков, сообщается на сайтах региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ночью столбики термометров опустятся до минус 10-13 градусов, днем потеплеет до минус двух. В Курской области в понедельник днем еще плюсовые температуры, однако к вечеру подморозит до минус 14, и во вторник синоптики ожидают до минус четырех градусов.

В Тверской области, по данным синоптиков, в ночь на 19 февраля похолодает до минус 11 градусов, но уже днем во вторник воздух может прогреться до плюс 1 градуса. До минус 10 градусов в предстоящую ночь столбики термометров опустятся в Тульской и Брянской областях, около минус восьми градусов ожидается Смоленской области. "Прогнозируется переменная облачность, ночью и днем без осадков, на дорогах гололедица", - отметили в гидрометцентре по Брянской области.

Во всех четырех регионах в течение дня 18 февраля ожидается порывистый ветер до 13-17 м/с. По прогнозу Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первый рабочий день недели в регионе возможен небольшой снег, метель с усилением ветра в дневное время суток до 15 м/с. В целом в области по сравнению с выходными значительно похолодает - днем столбик термометра опустится до 5 градусов мороза, ночью - до минус семи.