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Патрушев обсудит в Тюмени безопасность на транспорте и в школах

Совещание намечено на 19 февраля

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет в Тюмени 19 февраля совещание по вопросам безопасности на транспорте и в учебных заведениях. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности на транспорте и в образовательных организациях", - говорится в сообщении.

В СБ РФ отметили, что в совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, главы регионов округа, а также представители федеральных министерств и ведомств.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичЦуканов, Николай НиколаевичРоссияТюменская область
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