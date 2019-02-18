Патрушев обсудит в Тюмени безопасность на транспорте и в школах

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет в Тюмени 19 февраля совещание по вопросам безопасности на транспорте и в учебных заведениях. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности на транспорте и в образовательных организациях", - говорится в сообщении.

В СБ РФ отметили, что в совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, главы регионов округа, а также представители федеральных министерств и ведомств.