СМИ: новая церковная структура Украины перейдет на украинский язык и изменит традиции

Новая церковная структура планирует более лояльно относиться к девушкам без головных уборов, а также к посетителям в джинсах.

"Часть старых и принятых правил [в ПЦУ] будет упразднена. Изменения коснутся как языка богослужения, так и дресс-кода украинцев в храме", - пишет издание "Обозреватель" .

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Новая церковная структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) - позволит женщинам не надевать головные уборы в храмах и отойдет от ряда других традиций. Язык богослужений будет меняться на украинский.

"По платкам, насколько я понимаю, это не значит, что будет указание, мол, все приходят без них. Тут акцентируется внимание на том, что девушку или женщину никто не выгонит из храма за то, что она пришла без платка. К ней все равно будут так же относиться. Это же касается и джинсов", - пояснил дьякон ПЦУ Михаил Омелян.

Нововведения коснутся и непосредственно храмов. В них будут установлены лавки для посетителей. По мнению митрополита ПЦУ Епифания, в этой идее нет ничего плохого. "В целом у нас нет возражений относительно сидения в храме. Есть определенные периоды богослужения, когда и священнослужители сидят, а есть периоды, когда нужно стоять", - отметил он.

При этом в ПЦУ пока официальной позиции по поводу внешнего вида прихожан и других нововведений в украинских храмах не оформили. В связи с этим нет ясности, когда эти идеи буду применяться на практике.

От старославянского к украинскому

Вопрос с переводом языка богослужения со старославянского на украинский - идея не новая. Ранее об этом говорил глава раскольнического Киевского патриархата Филарет. "С присоединением к единой церкви ничего не изменится в вероучении, в богослужении. Может измениться только язык, потому что будут не на славянском служить, а на украинском", - заявлял он.

В то же время Филарет пообещал, что вопрос языка не будет решаться сверху. "Если приход захочет сохранить славянский язык, силой не будем заставлять. Выбирать будут самостоятельно", - заверил он.

Нововведения - в части одежды и наличия скамеек - указывают на влияние греческой православной традиции. Как пояснил изданию "Русская семерка" клирик храма Святой Троицы в Афинах Александр Носевич, в греческой православной традиции в ХХ веке из-за проникновения западной культуры произошли изменения: появились скамьи внутри храма, женщины перестали носить косынки, получили разрешение заходить в храм в брюках и т.д.