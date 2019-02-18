На Сахалине стартовал кадровый конкурс, аналогичный "Лидерам России"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Сахалинские власти объявили о начале конкурса "Команда Сахалинской области" для формирования кадрового резерва и отбора кандидатов на должности в региональном правительстве, муниципальных образованиях и корпоративных звеньях. Об этом сообщил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора области Валерий Лимаренко на пресс-конференции, посвященной презентации конкурса.

О том, что кадры в резерв правительства региона и на вакантные должности будут отбираться по принципу конкурса управленцев "Лидеры России", Лимаренко впервые заявил в середине декабря прошлого года.

"Наступило время, когда мы хотим команду обновить, влить молодую и свежую кровь. Сегодня мы собрались на пресс-конференции, чтобы объявить о том, что мы решили провести кадровый конкурс, назвали этот конкурс "Команда Сахалинской области". <…> Я фактически хочу сказать, что мы собираемся набирать кадры не только в правительство, но и в целом в команду: в муниципальные образования, в корпоративные звенья. И я хочу сказать, что эта команда должна сегодня уже выполнять суперзадачи, связанные с ЖКХ, со строительством жилья, образованием, здравоохранением и так далее", - сказал глава региона.

По словам Лимаренко, кадровый конкурс - это не только хороший способ для властей найти подходящие кадры, но и создание для молодежи так называемого социального лифта. "С одной стороны, мы хотим укрепиться, с другой стороны - хотим создать те условия, при которых каждый человек почувствовал бы в себе силы", - отметил глава области. Еще одним немаловажным результатом конкурса станет создание кадрового резерва. Лимаренко сообщил, что по многим высоким должностям он отсутствует, каждый раз приходится искать нового кандидата, поэтому резерв для области необходим.

Главный приз конкурса - это возможность занять важную должность в правительстве и в других госорганах, всего по итогу отбора будут трудоустроены 20 человек, остальные финалисты пойдут в резерв. Кроме того, еще 10 участников получат образовательные гранты - по 1 млн рублей на модульную программу развития управленческих навыков в ведущих российских вузах. Еще 15 участников станут обладателями грантов на реализацию лучших волонтерских, молодежных проектов на территории области. Помимо этого, конкурсанты получат возможность принять участие в вебинарах и других образовательных программах, которые будут вести специально отобранные наставники: врио губернатора области, министры, представители правительства региона, бизнеса, культурной и спортивной сферы.

Контролировать процесс проведения конкурса будет специально для этого созданный наблюдательный совет под руководством председателя Общественной палаты Сахалинской области Владимира Иконникова.

О конкурсе "Лидеры России"

Конкурс "Лидеры России" флагманский проект платформы "Россия страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.