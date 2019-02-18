В Майкопе стартовал автопробег в честь 76-й годовщины освобождения Адыгеи от гитлеровцев

1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

"В автопробеге в честь 76-й годовщины освобождения Адыгеи от оккупации, который стартовал в Майкопе, принимают участие 55 человек, среди них - 10 представителей ветеранских организаций. Колонна из автомобилей, оформленных соответствующей символикой, проедет по городам и населенным пунктам республики, где шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками", - уточнили в пресс-службе.

Участники автопробега остановятся в Адыгейске, аулах Понежукай, Шенджий, Тахтамукай и Афипсипе, который был последним рубежом при освобождении Адыгеи. На местах пройдут митинги и встречи с ветеранами, участники автопробега возложат цветы к памятникам солдатам Великой Отечественной войны. В ауле Афипсип к акции присоединятся и представители Совета ветеранов Краснодарского края, пояснили в пресс-службе.

Давший старт пробегу глава республики Мурат Кумпилов поздравил всех с памятной для Адыгеи датой и отметил важность воспитания молодежи на примерах стойкости духа и несгибаемой воли защитников Отечества. "Память о подвигах отцов и дедов, уважение к истории страны - это те ценности, которые нас объединяют и делают сильнее. Поэтому будем и дальше хранить память о героизме освободителей, заботиться о наших ветеранах, защищать историческую память от фальсификаций. Это наш святой долг перед павшими воинами, перед теми, кто на фронте и в тылу приближал Победу, кто подарил нам мирную жизнь в свободной стране", - приводит пресс-служба слова Кумпилова.

Гитлеровская оккупация Адыгеи длилась с августа 1942 по февраль 1943 года, освобождение региона от нацистов осуществлялось в ходе наступательной операции Черноморской группы войск и началось в январе 1943 года. 18 февраля 1943 года войска Красной Армии освободили Тахтамукайский район, аулы Афипсип и Псейтук, этот день считается днем окончательного освобождения Адыгеи. На фронт в годы войны из Адыгеи было призвано 80 тыс. человек, из них более 33 тыс. погибли. Практически все жители республики были отмечены боевыми наградами, 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.