Минздрав России обсудит японский опыт сохранения здоровья на рабочем месте

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минздрав РФ готов обсудить возможность применения опыта Японии по борьбе с лишним весом и по сохранению здоровья на рабочем месте, если эта инициатива поступит в ведомство. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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Ранее в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что Роспотребнадзор изучает опыт разных стран по борьбе с лишним весом. По словам Поповой, в Японии введена ответственность работодателей в случае, если размеры талии работника старше 40 лет превышают нормативные показатели.

"Само измерение талии - это обычная часть обычного физикального осмотра человека. Во всех международных рекомендациях рекомендуется это измерение для того, чтобы определить индекс массы тела, а следовательно, соответственно, разные степени повышения массы и ожирения и так далее - это факторы риска", - пояснила министр здравоохранения РФ.

Здоровье на работе

В Японии в рамках системы ежегодных профилактических осмотров для людей, чей масса и объем талии превышают нормативные показатели, предусмотрены разного рода образовательные мероприятия.

Скворцова отметила, что могут быть индивидуальные особенности строения тела, которые необходимо учитывать. "Поэтому надо подумать очень хорошо, прежде чем какие-то решения принимать. Мы не только японский опыт изучаем, мы вообще широко изучаем по миру, а берем на вооружение только то, что действительно того заслуживает", - пояснила ТАСС министр здравоохранения РФ.

По ее словам, Минздрав России активно сотрудничает с общественными и профессиональными организациями для внедрения программ по сохранению здоровья работников. Реализуется большой блок корпоративных программ по формированию здоровья на рабочем месте с Российским союзом промышленников и предпринимателей на основе подписанной хартии, а также ряд программ вместе с "Опорой России".

"Какие-то особые моменты, связанные с производственным здоровьем или еще с каким-то, с министерством пока не обсуждались. Поэтому с учетом того, что вы нам сейчас подсказку дали, мы обязательно обсудим", - добавила Скворцова.