Власти КЧР приобретут для жителей села в 2019 году более 7,7 тыс. кв. м. жилья

ЧЕРКЕССК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют приобрести в 2019 году более 7,7 тыс. кв. м жилья для семей, проживающих в сельской местности, это втрое больше, чем в прошлом году, сообщается в понедельник на сайте главы и правительства республики.

"В Карачаево-Черкесии в 2019 году планируется улучшить жилищные условия порядка 100 граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Всего будет приобретено на эти цели 7750 кв. м жилья", - уточняется в сообщении.

По данным Минсельхоза республики, за счет программы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года в 2014-2018 годах жилищные условия на селе улучшили более 80 семей, из них 43 молодые семьи и специалисты.

Как сообщалось, власти Карачаево-Черкесии объявили 2019 год в республике Годом села. Планируется, что на развитие сел республики по целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий" из федерального и республиканского бюджетов направят более 345 млн рублей.

По данным правительства республики, новые газораспределительные сети в 2019 году будут введены в одном селе и двух станицах. Новые водопроводы планируется построить в четырех аулах, четырех селях, хуторе и поселке. В рамках программы также начнется строительство двух домов культуры, планируется завершить строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле Карт-Джурт, начатое в прошлом году. Также власти намерены открыть спортивную площадку в станице Кардоникской, ее строительство также началось в 2018 году.