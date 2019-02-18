Более 12 тыс. человек посетят "Мастерскую управления" в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Более 12 тыс. человек примут участие в мероприятиях, которые будут проводиться на территории центра "Мастерская управления" в Московской области в этом году. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

Ранее сообщалось, что "Мастерская управления" разместится на территории подмосковного пансионата "Сенеж", возглавит ее бывший директор международного детского центра "Артек" Алексей Каспржак. На территории центра будет проходить молодежный образовательный форум "Территория смыслов", который ранее проводился во Владимирской области. В пресс-службе уточнили, что "Мастерская управления" создана АНО "Россия - страна возможностей".

"Помимо обучающих мероприятий, в образовательном центре будут проходить очные этапы проектов платформы "Россия - страна возможностей", семинары, стратегические сессии, турниры по студенческим дебатам, форумы и конференции. Планируется, что в 2019 году число участников различных образовательных программ и мероприятий центра составит более 12 тыс. человек", - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО "Россия - страна возможностей", проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова.

Как пояснили организаторы, в "Мастерской управления" будут проходить обучающие программы и мероприятия для чиновников и представителей перспективной молодежи (лидеров общественных организаций, социальных активистов, ученых).

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.