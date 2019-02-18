Во Всемирном банке считают "хорошим" уровень финансовой грамотности россиян

КРАСНОДАР, 18 февраля. /ТАСС/. Представитель Всемирного банка в РФ отметил резкое повышение уровня финансовой грамотности россиян и оценил его уровень как "хороший".

"По данным исследования PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся - прим. ТАСС) Россия в последнем раунде заняла четвертое место, это прекрасный результата. С 10-го места Россия скакнула на четвертое. <…> Среди стран большой двадцатки Российская федерация занимает девятое место. В совокупности я считаю, что уровень финансовой грамотности в России довольно хорош", - сказал в понедельник директор и постоянный представитель Всемирного банка в РФ Андраш Хорваи в ходе посещения центра финансовой грамотности в Краснодаре.

Повышению уровня финансовой грамотности в России, по его мнению, способствовала деятельность министерства финансов РФ и Банка России. "Также огромный вклад вложили подобные центры (центр финансовой грамотности в Краснодаре - прим. ТАСС), который мы посетили, где действительно очень серьезно подходят к работе с населением, а также представителями малого и среднего бизнеса", - сказал он.

Ранее Хорваи отмечал, что проект по повышению уровня финансовой грамотности населения, реализуемый в России, является одним из самых успешных в мире.

О проекте

Проект Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" реализуется с 2011 года в партнерстве со Всемирным банком. Главная цель проекта - повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления личным и семейным бюджетом.

Центр финансовой грамотности - это социально-образовательный проект банка "Центр-инвест". В Краснодаре центр открылся в октябре 2016 года, партнером является Кубанский государственный технологический университет. Центр предоставляют бесплатные консультации по вопросам в области финансов для молодежи, работающих граждан, пенсионеров и представителей малого бизнеса, проводятся семинары специалисты центра оказывают помощь в составлении бизнес-планов, поиска источников финансирования для начинающих бизнесменов.

На регулярной основе студентам преподают азы банковского дела, им предлагается получить практический опыт проведения банковских операций и работы в банковской сфере с помощью виртуальной программы. По итогам обучения лучших выпускников приглашают на работу в банк "Центр-инвест".